Mikel Azcona ha detto che la prospettiva di correre di fronte ai suoi tifosi di casa questo fine settimana lo farà sentire come se stesse andando più veloce nel WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Un permesso speciale è stato dato per dare modo a 6.400 fan di assistere alle gare di WTCR e PURE ETCR al MotorLand Aragón dal 9 all'11 luglio.



Questo fa parte di un ritorno graduale degli spettatori agli eventi sportivi internazionali approvato dal consiglio di sicurezza locale all'inizio di quest'anno.



Azcona, che correrà anche nel PURE ETCR questo fine settimana, ha ottenuto la prima vittoria nel WTCR per la CUPRA Leon Competición gommata Goodyear al MotorLand Aragón lo scorso novembre, anche se a porte chiuse a causa dei protocolli COVID-19. La prospettiva dei tifosi spagnoli che lo sostengono dalle tribune sarà quindi una spinta positiva per lui.



"Quando hai tutto questo supporto dalle tribune con le bandiere e tutto ciò che ti rende ancora più motivato; senti come se fossi più veloce e capace di un buon risultato. Vorrei dare spettacolo per i tifosi”, ha detto il 25enne spagnolo.



