Mikel Azcona si augura che i fan di casa sua faranno tutto il possibile per sostenerlo quando il WTCR - FIA World Touring Car Cup arriverà al MotorLand Aragón questa estate.

La pista, situata nei pressi di Alcañiz, ha sempre regalato gare sensazionali per le ultime due stagioni e il round del 25-26 giugno promette ancora più azione.



Azcona, una delle stelle del WTCR che correrà con la Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear e gestita dal BRC Racing Team, ha vinto al MotorLand Aragón nel WTCR in passato e non vede l'ora di inseguire altri successi davanti al pubblico spagnolo.



"Vorrei incoraggiare i fan spagnoli a comprare i biglietti perché sarà un grande fine settimana con un sacco di belle corse", ha detto Azcona, che compirà 26 anni il giorno delle qualifiche, sabato 25 giugno. "Mi aspetto un grande spettacolo, le tribune con persone che sostengono soprattutto me perché sono un pilota spagnolo. Spero di vedere tutti i fan che mi sostengono".



Ulteriori informazioni sui biglietti, compresi i dettagli di un'offerta speciale 2 per 1 disponibile solo questo fine settimana, possono essere trovate a questo link:https://tickets.motorlandaragon.com/janto/main.php?Nivel=Evento&idEvento=WTCR22



Per i dettagli su come arrivare a MotorLand Aragón cliccateQUI.

