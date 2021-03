Lo spagnolo sarà protagonista della serie turismo elettrica di Eurosport Events, commentando con entusiasmo questa novità in occasione della giornata che Cupra ha sfruttato per celebrare il terzo anniversario del marchio.



"Sono entusiasta di far parte del team di Cupra nel PURE ETCR e di salire sulla eRacer. Sono certo che questo nuovo format di gare durerà a lungo e avrà successo", ha detto il 24enne.



“Non vedo l'ora di cominciare, intanto continuiamo a lavorare sullo sviluppo con Jordi [Gené] e Mattias [Ekström]".



“Sarà qualcosa di totalmente nuovo per me perché è molto diverso dalla CUPRA Leon Competición che ho guidato nel WTCR nel 2020, ma lavoreremo duramente per arrivare il più preparati possibile all'inizio del campionato. Inoltre, mi piacerebbe essere anche nel WTCR, con l'obiettivo di lottare per il titolo".



Xavier Gavory, direttore del PURE ETCR: "Con Mikel Azcona avremo uno dei più grandi giovani talenti del turismo in questa prima stagione del PURE ETCR, e con lui ci saranno pure Mattias Ekström e Jordi Gené. Sono tre piloti che hanno vinto campionati turismo ed eventi motoristici importanti ad un livello molto alto. I preparativi per l'inizio della stagione proseguono e ai fan assicuriamo una competizione emozionante quando cominceremo a Vallelunga in giugno".



Xavi Serra, responsabile dello sviluppo tecnico di CUPRA Racing, ha aggiunto: "Siamo molto entusiasti di confermare che saremo presenti con Mikel, Mattias e Jordi nel PURE ETCR 2021. Non posso pensare a una formazione migliore per iniziare questa avventura".



PURE ETCR e WTCR uniranno le forze per due eventi nel 2021, ossia al MotorLand Aragón (Spagna, 10-11 luglio) e Inje Speedium (Corea del Sud, 16-17 ottobre).