Mikel Azcona farà il suo debutto sul circuito di Pau-Ville questo fine settimana, dopo aver visto l'azione del FIA World Touring Car Championship sulla pista francese in TV da bambino.

La nuova recluta di BRC Hyundai N Squadra Corse per il WTCR - FIA World Touring Car Cup è uno dei vari piloti che affrontano il tracciato di 2,7 chilometri per la prima volta.



"Ho visto le gare di Pau in TV quando era nel WTCC molti anni fa", ha detto l'asso spagnolo. "Affronto il fine settimana senza pressione perché è la mia prima volta con la squadra e la Elantra. Farò del mio meglio come sempre e se riesco a vincere sarà super ma non è l'obiettivo perché so che non sarà facile senza spazio per gli errori".





"La mia prima vittoria nel WTCR è stata su una pista stradale a Vila Real [nel 2019], che era anche il mio primo weekend in assoluto su una del genere. Mi sentivo molto a mio agio, ero molto forte rispetto agli altri piloti che avevano più esperienza di me. Nelle piste dove non si possono fare test durante l'anno il pilota fa la differenza. Mi piace andare al limite con questa adrenalina".

