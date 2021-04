Mikel Azcona nel 2020 ha portato al debutto nel WTCR – FIA World Touring Car Cup la nuova CUPRA Leon Competición.

Il pilota della Zengő Motorsport ha però avuto un inizio durissimo e fin dal Circuit Zolder le cose non si erano messe bene, avendo avuto pochissimo tempo per provare con le nuove gomme Goodyear.



"Quando ho vinto la seconda gara ad Aragón è stato un momento per ripensare a quanto fatto nel WTCR fino a quel momento. È stato merito di un sacco di ore di lavoro con il mio ingegnere e la mia squadra, in modo da migliorare rapidamente".



"Mi ricordo che a Zolder sono andato davanti alla TV dopo le qualifiche e ho visto che ero ultimo. E’ stata una sensazione molto brutta, ma la situazione era così. Quindi, vincere nel WTCR dopo tutto questo è stato molto difficile e quando ci si riesce in una gara di un campionato del mondo, dopo aver iniziato la stagione come abbiamo fatto noi, è incredibile".

WTCR I grandi momenti del WTCR #13: Coronel pone fine al digiuno in Slovacchia 21 ORE FA

WTCR WTCR 2021, intervista con Esteban Guerrieri IERI A 10:01