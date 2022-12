Mikel Azcona e BRC Hyundai N Squadra Corse sono ufficialmente i vincitori del WTCR 2022 - FIA World Touring Car Cup rispettivamente per i piloti e per le squadre, dopo la consegna dei trofei nel corso di una speciale cerimonia di premiazione della FIA tenutasi questa mattina a Bologna, nel cuore della regione Emilia-Romagna.

Azcona ha battuto Néstor Girolami e Nathanaël Berthon, che si sono piazzati rispettivamente al secondo e al terzo posto, e si è aggiudicato la corona WTCR dopo aver ottenuto quattro vittorie di rilievo a bordo della sua Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear. Conquistando il prestigioso titolo di Re del WTCR, il 26enne è il primo spagnolo a conquistare il più importante premio internazionale per auto turismo.



Le sue prestazioni nel corso delle 16 gare della stagione, unite alla costanza del compagno di squadra Norbert Michelisz, hanno assicurato il primo premio WTCR per le squadre all'italiana BRC Hyundai N Squadra Corse.



Il Team Principal Gabriele Rizzo si è unito ad Azcona tra i 1000 ospiti, tra cui il campione del mondo di Formula Uno Max Verstappen, oltre a Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa, che ha conquistato il FIA World Endurance Championship, durante le principali celebrazioni del FIA Prize Giving alla Fiera di Bologna venerdì sera.



Dopo aver ricevuto il trofeo dal Presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem, Azcona ha dichiarato: "È qualcosa di molto speciale ed emozionante ed è un onore essere qui con tutta questa storia e tutte queste personalità del motorsport. È stata una stagione fantastica, abbiamo ottenuto un grande risultato ed è qualcosa per cui ho lavorato negli ultimi quattro anni della mia vita. Fin da bambino volevo vincere un titolo mondiale. Ovviamente quando sei un bambino vuoi essere un campione del mondo di Formula Uno, ma poi quando cresci e la tua strada è quella delle auto turismo vuoi vincere il titolo mondiale e ora ci siamo riusciti, quindi è come se il mio sogno si fosse avverato. Voglio ringraziare BRC e Hyundai Motorsport per i risultati ottenuti. È qualcosa di molto grande e ora mi sto godendo il momento con tutta la gente del motorsport qui a Bologna. È una bella sensazione".



Rizzo ha aggiunto: "È un momento incredibile e sono molto orgoglioso di essere qui, di ottenere questo trofeo e questo titolo. È stato un lungo viaggio, ma quest'anno abbiamo fatto una stagione eccezionale grazie a Mikel. Si è comportato in modo incredibile e ha reso possibile tutto questo. Ma il BRC Racing Team si è impegnato per tutto l'anno ed è molto integrato con Hyundai Motorsport Customer Racing, quindi grazie al nostro staff, abbiamo dato una grande dimostrazione di forza per tutto l'anno e per il nostro team questa è la ciliegina sulla torta perché è la prima volta che vinciamo il titolo squadre dopo aver vinto quelli piloti tre volte su cinque anche con Gabriele Tarquini e Norbert Michelisz. È incredibile e sono molto orgoglioso di tutte le persone e dell'azienda per quello che abbiamo fatto".



Un motivo in più per festeggiare c'è stato quando Adrien Tambay e Cupra EKS hanno ricevuto i trofei per aver vinto rispettivamente i titoli piloti e squadre della FIA ETCR - eTouring Car World Cup. Come il WTCR, anche l'ETCR è promosso da Discovery Sports Events. Il responsabile di Discovery Sports Events, François Ribeiro, era tra gli ospiti illustri presenti alla Fiera di Bologna venerdì.

