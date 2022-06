Mikel Azcona è il nuovo Goodyear #FollowTheLeader del WTCR - FIA World Touring Car Cup dopo aver conquistato la vetta della classifica con la seconda vittoria stagionale per BRC Hyundai N Squadra Corse all'Hungaroring domenica scorsa.

Lo spagnolo, che il mese scorso ha vinto anche gara 2 della WTCR Clean Fuels for All Race of France, ha convertito la pole di gara 1 in un successo dominante, prima di completare il weekend della WTCR Race of Hungary con l'ottavo posto in gara 2 alla guida di una Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear.



"Sono molto contento. La partenza è molto importante in queste gare, soprattutto su questo circuito. Nel settore 2 è normalmente molto difficile sorpassare. Ho fatto del mio meglio fin dall’inizio e ho cercato di difendermi nelle prime due curve, dove di solito avvengono tutti i sorpassi. Alla fine abbiamo avuto una battaglia corretta e ho preso l’interno, che è la posizione migliore. Da questo punto in poi ho cercato di spingere nel settore 2 per fare il vuoto. È sempre più facile quando si è davanti e si ha pista libera, ho cercato di sfruttare questa opportunità e ha funzionato. Non ho commesso errori, ho provato a tenere la macchina insiemefino alla fine della gara e sono molto contento. Grazie alla squadra, la macchina funzionava benissimo e devo dire che gli pneumatici anteriori erano fantastici”, ha detto.



Azcona si presenterà alla WTCR Race of Spain al MotorLand Aragón (25-26 giugno) con un vantaggio di 10 punti sull'ex Goodyear #FollowTheLeader Néstor Girolami. Inoltre, compirà 26 anni il primo giorno dell'evento.

Ad

WTCR Tassi: “Orgoglioso dei miei tifosi, deluso di non averli soddisfatti” UN' ORA FA

WTCR Ehrlacher: “Un bel sorpasso che dà motivazione” UN' ORA FA