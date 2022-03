Le stelle del WTCR - FIA World Touring Car Cup, Mikel Azcona e Norbert Michelisz, contribuiranno a fare da mentori alla prossima generazione di piloti TCR della Hyundai.

Jáchym Galáš, 20enne ceco, e il britannico Lewis Kent, 22 (nella foto), sono stati selezionati per l'iniziativa Hyundai Motorsport Customer Racing Junior Driver per il 2022, insieme a quattro piloti di rally.



Galáš, che correrà nel TCR Europe a bordo di una Hyundai Elantra N TCR, è entrato nel programma Hyundai Motorsport Customer Racing Junior Driver nel 2021, mentre Kent è una nuova recluta avendo vinto il titolo TCR UK nelle ultime due stagioni.



Secondo Hyundai Motorsport, il giovane duo "sarà in grado di ricevere il supporto degli ingegneri di Hyundai Motorsport Customer Racing, mentre le loro squadre possono contare sullo stesso efficiente servizio di ricambi dato a tutti i clienti Hyundai Motorsport. Inoltre, saranno invitati a partecipare ai test con Hyundai Motorsport, dove potranno lavorare direttamente con gli ingegneri del team, ma anche beneficiare dell'esperienza delle stelle del WRC e del WTCR di Hyundai Motorsport".



Il vice team principal di Hyundai Motorsport Julien Moncet ha detto: "Sostenere i giovani piloti è una parte cruciale del ruolo del dipartimento Customer Racing all'interno di Hyundai Motorsport. Il nostro obiettivo è quello di coltivare i nostri piloti junior mentre costruiscono le loro carriere nel motorsport. Le categorie Rally2 e TCR presentano l'opportunità perfetta per questo, con i piloti in grado di avere le stesse auto mentre progrediscono dalla competizione nazionale a quella internazionale - e poi, si spera, presenziare agli eventi WRC o WTCR con i nostri team. Tutti gli giovani che abbiamo selezionato per il programma Junior Driver quest'anno hanno già dimostrato di essere molto capaci al volante, con una serie di successi già alle spalle. Con il supporto che possiamo offrire loro sono certo che saranno in grado di continuare a progredire verso il loro obiettivo finale e crearsi una carriera nel motorsport professionale".

