Mikel Azcona ha concluso il weekend della WTCR Race of Italy con un vantaggio di 36 punti nel WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse rimane Goodyear #FollowTheLeader, ma sa che il suo vantaggio potrebbe diminuire rapidamente.



"La situazione è buona, ma mancano ancora alcune gare e tutto può succedere, come abbiamo visto negli anni precedenti", ha detto lo spagnolo. "Continuerò a concentrarmi su questa linea, farò del mio meglio ogni weekend, come squadra e come pilota. Per il momento non penso al titolo. Sicuramente un po' sì ed è sempre positivo avere questo vantaggio. Ma alla fine dobbiamo continuare così, senza problemi, senza errori".



Oltre alla doppietta di podi WTCR all'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, Azcona è stato il re del weekend nel FIA ETCR con la Hyundai.

Ad

WTCR Girolami torna in corsa con il successo di Vallelunga 27 MINUTI FA

WTCR WTCR Gara 2: Magnus conquista la seconda vittoria del 2022 21 ORE FA