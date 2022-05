Il trionfo di Mikel Azcona in Gara 2 della WTCR Clean Fuels for All Race of France dello scorso fine settimana gli è valso l'ingresso in un club esclusivo.

Vincendo sulle strade del Circuit de Pau-Ville, il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse è diventato l'ottavo diverso a vincere una gara nel weekend di apertura della stagione del WTCR - FIA World Touring Car Cup. Ecco gli altri.



Mikel Azcona: 2022

Thed Björk: 2019

Yann Ehrlacher: 2020

Néstor Girolami: 2020 e 2022

Esteban Guerrieri: 2019

Tiago Monteiro: 2021

Gabriele Tarquini: 2018 (due volte) e 2019

Jean-Karl Vernay: 2018 e 2021



Il successo di Azcona fa sì che Hyundai Motorsport sia attualmente il reparto corse clienti di maggior successo del WTCR in termini di vittorie di inizio stagione, con cinque rispetto ai quattro trionfi di Honda, tre di Lynk & Co e uno di Audi.

