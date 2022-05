Mikel Azcona ha vinto al Nürburgring Nordschleife con la Hyundai Motorsport l'ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring.

Insieme ai compagni di squadra Marc Basseng e Manuel Lauck, lo spagnolo ha trionfato nella categoria TCR a bordo di una Hyundai Elantra N. Si è trattato del debutto del pilota nell'evento, giunto al 50° anniversario, e segue la sua vittoria nella gara d'apertura della WTCR Clean Fuels for All Race of France a Pau all'inizio del mese.



L'ex leader del WTCR Jean-Karl Vernay ha completato la doppietta per Hyundai Motorsport in una i30 N TCR insieme ad Antti Burri e Moritz Oestreich, con le due auto della squadra che hanno preso la bandiera a scacchi in un arrivo in parata dopo un evento estremamente impegnativo.



L'Elantra N TCR di Azcona ha completato 145 giri dei 25,378 chilometri del Nürburgring Nordschleife e quattro giri di vantaggio sui compagni di squadra, al 18° posto assoluto della classifica nonostante sia stata costretta a partire dal fondo della categoria TCR a seguito di una infrazione sulla velocità in pit-lane durante le qualifiche, oltre a un pit-stop non programmato causato da un problema ai pneumatici.



Till Wartenberg, vicepresidente di Hyundai Motor Company e responsabile della sottodivisione N Brand Management e Motorsport, ha dichiarato: "La 24 Ore del Nürburgring è uno degli eventi agonistici più difficili al mondo e ottenere una doppietta nella classe TCR è qualcosa di cui ogni team e costruttore può sentirsi giustamente orgoglioso".



Julien Moncet, Deputy Team Principal di Hyundai Motorsport, ha aggiunto: "Nel corso della 50a edizione della 24 Ore del Nürburgring, i team di Hyundai Motorsport hanno affrontato una serie di sfide e le hanno superate per concludere con un superbo 1-2 nella classe TCR".

