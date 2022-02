Hyundai Motorsport Customer Racing prosegue il suo impegno nel WTCR − FIA World Touring Car Cup con una nuova formazione per il 2022.

Il confermato Norbert Michelisz, Campione 2019 con la Casa coreana - dove era approdato nel 2018 - verrà affiancato dal nuovo compagno di squadra Mikel Azcona al BRC Racing Team.



Lo spagnolo guiderà la Hyundai Elantra N TCR e rimpiazzerà Gabriele Tarquini, che come sappiamo si è ritirato dalla carriera a tempo pieno.



A 25 anni Azcona affronta una nuova sfida con un altro marchio e team, dopo gli anni trascorsi in Cupra da ufficiale. Il suo primo impegno si svolgerà all'Autodrom Most in Repubblica Ceca dal 9 al 10 aprile.



"Sono estremamente felice e orgoglioso di unirmi a Hyundai Motorsport Customer Racing per la prossima stagione come pilota nel WTCR - FIA World Touring Car Cup", ha detto Azcona, che ha tre vittorie WTCR e 12 podi all'attivo. "È un altro grande passo nella mia carriera e, naturalmente, questo non sarebbe stato possibile senza il grande sostegno della mia famiglia".



"Hyundai è un punto di riferimento per i costruttori, con un grande potenziale nel mondo automobilistico, soprattutto nel motorsport e nelle corse TCR, dove le sue auto sono state al top per molti anni. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con il mio nuovo compagno di squadra, BRC Racing Team e di saltare sulla Elantra N TCR per fare del mio meglio, come sempre. Sono convinto che possiamo raggiungere grandi risultati insieme".



Moncet: Azcona il pilota giusto per sostituire Tarquini



Il vice direttore del team Hyundai Motorsport, Julien Moncet, ritiene Azcona l'uomo giusto per sostituire Gabriele Tarquini come pilota di Hyundai Motorsport Customer Racing nel WTCR.



"Il successo nella competizione WTCR - FIA World Touring Car Cup è sempre stato uno dei principali obiettivi del nostro dipartimento Customer Racing e del progetto TCR. Il 2022 non sarà diverso. Sostituire Gabriele Tarquini, e la sua esperienza, è stato un compito difficile, ma con Mikel Azcona credo che abbiamo il pilota giusto. È diventato una delle stelle delle corse TCR, e come Customer Racing Driver di Hyundai Motorsport può fare il passo avanti nella sua carriera".



"Conosciamo la forza della squadra, le capacità di Norbert Michelisz e le prestazioni della vettura, ma dopo quattro anni sappiamo tutti quanto può essere competitivo il WTCR, quindi non diamo mai nulla per scontato. Per questo c'è un ampio programma di test prima dell'inizio della serie, per assicurarsi che entrambi i piloti possano sfruttare ogni opportunità durante la stagione".



Il Customer Racing Manager di Hyundai Motorsport, Andrew Johns, ha aggiunto: "Il team clienti di Hyundai Motorsport per il WTCR - FIA World Touring Car Cup di quest'anno è incredibilmente forte. Abbiamo l'esperienza del BRC Racing Team e di Norbert Michelisz, che hanno entrambi fatto parte della nostra formazione nella serie fin dall'inizio. A questi si aggiunge ora Mikel Azcona, che ha dimostrato la sua forza nel turismo più e più volte a vari livelli. Come pilota di Hyundai Motorsport Customer Racing sono sicuro che sarà in grado di continuare la sua rapida progressione per diventare un pilota capace di lottare sempre per la vittoria e ambire al titolo WTCR. Naturalmente, i piloti e il BRC Racing Team giocheranno un ruolo fondamentale in questo, per cui noi del dipartimento Customer Racing dobbiamo essere in grado di sostenerli".



Nuove emozioni per Michelisz



Norbert Michelisz ha detto che l'ingaggio di Azcona renderà la preparazione della nuova stagione ancora più emozionante, aggiungendo che il suo nuovo compagno di squadra è uno dei migliori.



Il magiaro è alla quinta stagione come pilota del BRC Racing Team supportato da Hyundai e lo fa avendo vinto sette gare e centrato 18 podi, oltre al titolo del 2019.



"Sono molto felice e onorato di essere confermato nel WTCR con la Elantra N TCR e il BRC Racing Team - ha detto il 37enne - Ogni preparazione e inizio di stagione è emozionante, ma quest'anno lo è ancora di più con Mikel come compagno di squadra, dal momento che è probabilmente uno dei migliori piloti. Ho seguito la sua carriera e mi sono goduto ogni lotta in pista che abbiamo avuto dal suo arrivo nel WTCR. Non vedo l'ora di lavorare con lui".



"Sappiamo che la Elantra N TCR è una vettura vincente e ora abbiamo una stagione in più di esperienza sulle spalle da mettere a frutto. Mi aspetto un altro anno molto competitivo e combattuto con tante battaglie. Il mio obiettivo è quello di essere forte fin da subito per centrare altri successi col team".

