Al volante della sua CUPRA Leon Competición, il pilota della Zengő Motorsport partiva dal quinto posto in griglia e quando ormai sembrava tutto sfumato, ecco la zampata.



“All'inizio ero dietro a Jean-Karl Vernay, dopo che avevo superato Norbert Michelisz in una grande battaglia, poi ho cercato di prendere anche Gilles Magnus - racconta lo spagnolo - Era più veloce ed era riuscito a guadagnare qualcosa, ma quando ormai sembrava tutto finito, ho cercato un ultimo assalto dando il massimo. L'ho ripreso e all'ultima chicane ho cercato di infilarlo. E' stata una mossa molto corretta, non ci siamo toccati, e sono molto felice del terzo posto qui in Spagna".



Azcona al MotorLand Aragón ha terminato sempre in Top5 assicurandosi il settimo piazzamento in classifica piloti.



“Il weekend è finito benissimo e siamo contenti del passo che avevamo. E' un grande podio e sono felice per la Cupra e il team perché i progressi fatti nell'arco della stagione sono stati spettacolari”.