Nonostante lo spagnolo abbia già provato la nuova macchina, nella WTCR Race of Belgium essa è al debutto con le coperture Goodyear Eagle F1 SuperSport e la Zengő Motorsport sta cercando di capire come gestirle.



“E' stata una qualifica difficile, specialmente per me che sono 20° - dice Azcona - Non avevo il passo e la possibilità di spingere come volevo. Ho avuto anche sfortuna perché il mio miglior giro è stato vanificato dal full-course yellow. Nell'ultimo tentativo ho commesso due errori, quindi non sono riuscito a fare una tornata perfetta. Stiamo comunque cercando di imparare al meglio le nuove Goodyear e come si comportano sulla macchina, è tutto nuovo per noi".



Bence Boldizs, che punta al FIA Rookie Award, ha aggiunto: "E' stata dura e non siamo nella posizione che volevamo, ma personalmente sono contento perché ho chiuso davanti a Mikel. Non è comunque una bella prestazione e dobbiamo fare cambiamenti, sono sicuro che si possa fare meglio".



Gábor Kismarty-Lechner è invece 22°: "E' una macchina nuovissima e dobbiamo capirla in tutte le sue parti".