Mikel Azcona ha dimostrato ancora una volta le sue qualità nel WTCR - FIA World Touring Car Cup finendo 11° in entrambe le gare all'Adria International Raceway.

Lo spagnolo è partito 17° sulla griglia di partenza in Gara 1 e Gara 2 a bordo della sua CUPRA Leon Competición gommata Goodyear in Italia, anche se ha ammesso che era impossibile andare più veloce.



"È stato un fine settimana difficile, due consecutivi in lotta per le ultime posizioni e lì è molto dura", ha detto il pilota della Zengő Motorsport. "Siamo 50 chili più pesanti e 10 millimetri più alti degli altri, quindi siamo 1-2 secondi più lenti ed è molto difficile correre e lottare con gli altri ragazzi. Ma sono stato in grado di fare una partenza molto buona in entrambe le gare superando rivali. Abbiamo finito undicesimi in entrambe, che è davvero buono confrontando il nostro passo con le altre marche [a causa del Balance of Performance]. Spero davvero che le cose cambino e che possiamo ricominciare a lottare per le prime posizioni".

