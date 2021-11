Mikel Azcona non è più in lotta per il titolo del WTCR – FIA World Touring Car Cup, ma punta alla Top5 nella WTCR VTB Race of Russia di questo weekend.

Il campionato è tiratissimo, tant'è che Gabriele Tarquini - che è 12° - può ancora ambire al secondo posto.



Al Sochi Autodrom lo spagnolo si presenta a 40 punti da Frédéric Vervisch, che è secondo, e a 26 punti da Yvan Muller, quinto; con 60 lunghesse in palio tra Qualifiche e gare, per il ragazzo della Zengő Motorsport c'è ancora la speranza di risalire.



“Spero di poter combattere ancora per il vertice", ha detto Azcona, sul podio della WTCR Race of Czech Republic e poi in difficoltà in Francia e Italia.

Ad

WTCR WTCR 2021: tutti i podi 4 ORE FA

WTCR Le parole dei sei contendenti al titolo IERI A 08:19