Al volante della CUPRA Leon Competición del team ungherese, lo spagnolo si è aggiudicato Gara 2 della WTCR Race of Spain, riportando al successo il team a 5 anni dall'ultima affermazione avvenuta nella massima serie turismo, ossia nel 2015 del FIA WTCC quando Norbert Michelisz si impose in Ungheria.



“E' stato un anno duro per tutti noi, ma assieme alla Zengő Motorsport e ai meccanici stiamo crescendo, per cui sono molto contento - ha commentato Azcona - Allo stesso tempo, aiuto i miei compagni di squadra a migliorare, quindi penso che l'anno prossimo saremo molto più forti. E' una vittoria fantastica".



Azcona si era portato a casa nel 2019 la WTCR Race of Portugal.



"Quando vinci in un Mondiale come il WTCR è sempre bello. Peccato farlo in Spagna senza persone a vederti, famiglia e amici. Ma comunque vedo che mi sostengono attraverso i social media ed è stato un weekend incredibile davvero per tutti noi".



Le cinque "perle" della Zengő Motorsport nel Mondiale Turismo.



WTCC Race of Macau 2010: Norbert Michelisz



WTCC Race of Hungary 2012: Norbert Michelisz



WTCC Race of Japan 2013: Norbert Michelisz



WTCC Race of Hungary 2015: Norbert Michelisz



WTCR Race of Spain 2020: Mikel Azcona