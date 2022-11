Mikel Azcona è il Goodyear #FollowTheLeader e si appresta a disputare le gare decisive per il titolo del WTCR - FIA World Touring Car Cup in Bahrain e Arabia Saudita. Ecco cosa ha detto il 26enne spagnolo della BRC Hyundai N Squadra Corse.

Con un vantaggio di 35 punti e quattro gare rimanenti, quanto sei fiducioso in vista della WTCR Race of Bahrain?

"Mi sento molto bene. Quando si arriva alle ultime gare è sempre meglio avere 35 punti di vantaggio sul secondo. Ma ci sono ancora 130 punti a disposizione e tutto può succedere. Tuttavia, se devo essere sincero, sono molto fiducioso perché se guardiamo alla stagione abbiamo ottenuto buoni risultati in ogni fine settimana, quindi non c'è motivo per cui non possiamo continuare su questa linea e mantenere lo stesso ritmo che abbiamo avuto per tutta la stagione. Mi sto preparando come non ho mai fatto in vita mia per vincere, perché questo è un momento molto importante della mia carriera e so di poter ottenere un grande risultato. Il mio obiettivo è vincere il titolo mondiale e farò tutto il possibile per ottenerlo".



Come ti sei preparato per il doppio appuntamento mediorientale?

"La mia preparazione è iniziata due mesi fa, in realtà. Ho pensato ogni giorno agli ultimi due round per essere pronto a vincere il titolo. Mi sono allenato prima di tutto al simulatore, per conoscere la pista, avere tutti i riferimenti, tutte le traiettorie, il maggior numero di informazioni possibili per essere pronto per le prime prove libere e non perdere secondi quando iniziano. A parte questo, mi sto allenando molto con Emiliano Ventura, il fisioterapista di Hyundai Motorsport. Mi sta aiutando nella preparazione fisica, nella concentrazione e nella preparazione psicologica, che è molto importante perché dobbiamo pensare a cosa può succedere negli ultimi giri. Possono succedere cose belle, ma dobbiamo essere preparati anche se succedono cose non belle".



Non ha mai corso in Bahrain o a Jeddah, è una preoccupazione?

"Questa domanda è sempre nella mia testa, ma non sono preoccupato. Al momento, a pochi giorni dal Bahrain, mi sento prontissimo. Conosco tutti i punti di frenata, conosco tutte le informazioni della pista, abbiamo provato diversi assetti al simulatore, abbiamo già dei buoni dettagli da applicare nelle prove libere, il che è molto importante. Fin da bambino giocavo con la PlayStation a correre in Bahrain. È una pista molto famosa della Formula Uno, ma non credo che sarà la pista adatta alla nostra macchina perché ci sono lunghi rettilinei e di solito soffriamo in queste zone".



In che misura il fatto di aver già vinto due titoli importanti ti può aiutare nella sfida mentale che ti attende?

"È molto importante. Il mio obiettivo è vincere il titolo mondiale dopo essere stato due volte campione del TCR Europe. Questo è il miglior risultato che ho ottenuto finora nella mia carriera, ma sono pienamente concentrato per ottenerne altri vincendo il titolo mondiale. Ringrazio Hyundai Motorsport e BRC per avermi messo nella migliore posizione possibile come pilota. Ora sono in testa e farò del mio meglio per tornare da Jeddah con un grande trofeo per la mia città e la mia famiglia. Sono stati i primi a credere in me all'inizio e sono stati i primi a darmi l'opportunità di fare della mia passione il mio lavoro. Lotterò per loro".



Nicky Catsburg guiderà una terza Hyundai Elantra N TCR della BRC in Bahrain e Arabia Saudita. Che differenza può fare per la vostra rincorsa al titolo?

"Sono molto contento di avere Nicky con noi. Ho guidato con lui nell'ETCR e so quanto è bravo, esperto e quanta esperienza può portare alla squadra. In una situazione del genere, in cui si lotta per il titolo, è sempre un bene avere un'altra macchina in pista, per avere più informazioni e più aiuto. Allo stesso tempo abbiamo altri due avversari da Comtoyou, quindi molte cose sono in gioco e dobbiamo cercare di mantenere la testa e di essere costanti".



Il Bahrain International Circuit ospiterà la WTCR Race of Bahrain, Round 15 e 16 della stagione WTCR 2022, dal 10 al 12 novembre, mentre il Jeddah International Circuit sarà la sede della WTCR Race of Saudi Arabia, Round 17 e 18, dal 25 al 27 novembre.

