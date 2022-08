Il Goodyear #FollowTheLeader Mikel Azcona ribadisce che non c'è tempo per rilassarsi nella rincorsa al titolo del FIA WTCR.

Lo spagnolo è in testa alla classifica con 35 punti dopo il doppio podio ottenuto domenica alla WTCR Race of Alsace GrandEst.



Ma con un massimo di 65 punti in palio per ogni evento, il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse non dà nulla per scontato nel suo tentativo di diventare il Campione 2022.



"È molto intensa come lotta - ha detto il 26enne - Abbiamo visto Rob [Huff] ottenere buoni risultati e fare due vittorie in Portogallo e qui, quindi non si possono dormire sonni tranquilli perché se ci si riposa per un weekend si viene superati, quindi bisogna concentrarsi, non fare errori e finire nelle prime posizioni. Non è facile, perché abbiamo già visto lotte questo fine settimana. Sono felice di aver mantenuto la prima posizione da #FollowTheLeader e la situazione è buona per la pausa estiva. Ho un po' di tempo per rilassarmi e prepararmi per i prossimi fine settimana. È incredibile essere in testa a questo punto dell'anno".



I dettagli del calendario aggiornato del WRCR - FIA World Touring Car Cup per il 2022 saranno resi noti a tempo debito



.

