Mikel Azcona si è posto l'obiettivo per il weekend decisivo del FIA ETCR eTouring Car World Cup.

Attualmente in testa al WTCR - FIA World Touring Car Cup per BRC Hyundai N Squadra Corse, lo spagnolo partecipa anche alla serie elettrica con Hyundai Motorsport N, dove punta a un piazzamento tra i primi tre.



"Essendo l'ultima gara dell'anno, voglio assicurarmi di finire al terzo posto", ha detto il Goodyear #FollowTheLeader. "Se vogliamo essere realistici, il secondo posto è un po' fuori dalla nostra portata e dovremmo correre molti rischi per guadagnare quella posizione, con il rischio di perderla. Il mio obiettivo è portare a casa il terzo e lo difenderò strenuamente".



Il Sachsenring, nella regione tedesca della Sassonia, ospiterà la Race DE, evento decisivo della stagione ETCR, dal 23 al 25 settembre.

