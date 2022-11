Mikel Azcona avrà un vantaggio di 60 punti nella decisiva WTCR Race of Saudi Arabia che si terrà alla fine del mese.

Il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse ha vinto Gara 1 partendo dalla pole position e ha preso punti col terzo posto in Gara 2 per portarsi a 5 punti dalla vittoria del titolo piloti del WTCR - FIA World Touring Car Cup per la prima volta.



Se otterrà 6 punti o più durante le qualifiche a Jeddah il 26 novembre, il Goodyear #FollowTheLeader sarà incoronato Re del WTCR, la terza volta che un pilota del BRC Racing Team-Hyundai si aggiudica questo iride.



"Probabilmente dalla TV si vedeva che era una gara facile, ma dal mio punto di vista non lo è stata, soprattutto perché anche se stavamo correndo in notturna la temperatura della pista era alta e si iniziava a sentire il degrado sull'anteriore. Ovviamente è stato utile avere Norbi dietro di me, ha reso la mia gara molto più facile", ha detto Azcona.



"Fin dall'inizio ho cercato di fare del mio meglio e ho visto subito che aveva qualche problema. Per me è stato molto meglio attaccare alla curva 1 e questa è stata la chiave della gara. Da quel momento ho cercato di avere un buon controllo della vettura, cercando di evitare i cordoli e di non avere problemi soprattutto con le gomme. È stata molto dura, soprattutto a causa dell'alta temperatura all'interno dell'abitacolo".

