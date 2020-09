Assieme ai suoi compagni di squadra Bence Boldizs e Gábor Kismarty-Lechner, a Zolder lo spagnolo della Zengő Motorsport era alla prima uscita con la neonata macchina di Martorell, ma è riuscito a portarla all'11° posto in Gara 2.



Anche se Azcona l'aveva già provata, la WTCR Race of Belgium è stato il primo evento in assoluto che lo ha visto montare le nuove gomme Goodyear Eagle F1 SuperSport e la Zengő Motorsport lavorare con questo mezzo.



"E' stato un weekend molto difficile anche se con ottime impressioni perché ad ogni sessione abbiamo migliorato, arrivando anche all'11° posto - spiega Azcona - Poco a poco stiamo capendo meglio come lavorare con le gomme e conoscendo la macchina meglio, per cui penso sia stata un'uscita positiva, anche se i risultati non dei migliori".



Boldizs è terzo nel FIA Rookie Award, mentre Kismarty-Lechner torna a casa con un 18° posto come miglior piazzamento.