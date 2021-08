Mikel Azcona ha fatto la storia all'Hungaroring, diventando il primo a vincere per la seconda volta un weekend del PURE ETCR.

Dopo aver svettato in entrambe le battaglie del sabato, il pilota della CUPRA X Zengő Motorsport si è aggiudicato il Time Trial B e la DHL SuperFinal B, con un record perfetto e un punteggio massimo di 77 punti.



Un giro di apertura sensazionale nella DHL SuperFinal B ha caratterizzato diversi cambiamenti al vertice, con Azcona, Jean-Karl Vernay (Hyundai Motorsport N) e Luca Filippi (Romeo Ferraris-M1RA) che si sono alternati al primo posto. Ogni pilota ha scelto di utilizzare il loro Power-Up in modi diversi.



Alla fine Azcona si è liberato degli altri andando a vincere e conquistando anche lo status di TAG Heuer Most Valuable Driver e il #BestLapTrophy (che ha colto con la sua vittoria nella prova a tempo), terminando l'evento con un terzo posto nella classifica piloti.



Le celebrazioni del podio sono state coronate da Zoltan Zengő - Team Principal della Zengő Motorsport di Budapest - che ha ritirato il premio Costruttori per CUPRA davanti a un pubblico entusiasta.



La vittoria di Azcona è stata la terza per la CUPRA e-Racer in quattro eventi PURE ETCR nel 2021.



All'inizio della giornata, Philipp Eng ha vinto la DHL SuperFinal A, mettendosi momentaneamente in prima posizione.



Il suo totale di 72 punti è stato il secondo migliore risultato dell'evento e ha assicurato a Romeo Ferraris-M1RA il podio.



L'austriaco ha sconfitto il vincitore del Time Trial A, Mattias Ekström, che ha concluso al terzo posto, lasciando Budapest con un vantaggio di 29 punti su Vernay nella lotta per la corona e un'altra felpa del Goodyear #FollowTheLeader.



Cinque piloti - Ekström, Vernay, Azcona, Jordi Gené e Rodrigo Baptista - lotteranno ora per il primo titolo mondiale di auto turismo completamente elettriche e multimarca nel finale di stagione al circuito di Pau-Arnos il 15-17 ottobre.



L'azione è continuata più in basso nell'ordine con i punti, che rimangono cruciali nella lotta per il titolo costruttori - che comprende ancora tutti e tre i marchi partecipanti.



L'idolo locale Dániel Nagy è arrivato terzo nella SuperFinal A; lui e Luca Filippi hanno avuto un contatto a metà gara; l'italiano ha sfiorato la barriera e ha subito una foratura causa un frammento di carrozzeria che ha tagliato il suo pneumatico posteriore sinistro. Nagy è stato poi penalizzato di 20 punti in campionato dai commissari di gara per la sua colpa nell'incidente.



Gené ha garantito a tutti e quattro i piloti CUPRA un podio nella DHL SuperFinal con il terzo posto nella SuperFinal A; lo spagnolo si è fatto lago tra i rivali.



"Sono molto felice di essere il Re del fine settimana e molto orgoglioso della squadra", ha detto Azcona, che ha anche ottenuto un doppio podio negli eventi del WTCR - FIA World Touring Car Cup. "Devo dire grazie ai miei compagni di squadra Dani, Mattias e Jordi perché abbiamo tutti lavorato duramente per raggiungere questo risultato. Mi sentivo abbastanza bene nella prova a tempo e nella SuperFinal ho sentito di dover usare molto del mio Power-Up abbastanza presto perché JK [Vernay] era molto vicino. La macchina era molto buona, ho creato un gap e poi ho potuto rilassarmi un po'".

