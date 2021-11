Mikel Azcona ha usato i social media per sottolineare la sua voglia di lottare ancora per il WTCR – FIA World Touring Car Cup 2021.

Il pilota della CUPRA ha scritto su Facebook: "Sono prontissimo per le ultime due gare di Adria e Sochi. Voglio portare la mia auto al top".



Il pilota della Zengő Motorsport, compagno di Rob Huff, ha ottenuto una pole e quattro podi quest'anno, occupando la 7a piazza in classifica.



L'Adria International Raceway ospita il WTCR il weekend del 5-7 novembre, mentre il Sochi Autodrom sarà teatro della WTCR Race of Russia il 26-28 novembre.

