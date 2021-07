Mikel Azcona al MotorLand Aragón ha l'obiettivo di salire sul podio nel WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Lo spagnolo in Gara 1 del WTCR Race of Spain sarà al secondo posto sulla griglia invertita con la propria Cupra Leon Competición gommata Goodyear.



"Sono abbastanza contento del risultato delle qualifiche, l'unico pilota Cupra nella top 10", ha detto Azcona. "È stato difficile perché dopo le prove libere pensavamo di poter andare in Q3 ma ci siamo resi conto che la Hyundai, le Lynk & Co e le Audi erano molto forti. Alla fine il massimo che potevamo fare era il 9° posto, che è la prima fila della griglia per la prima gara quando possiamo lottare per qualche buon punto. Magari possiamo salire sul podio sulla nostra pista di casa. È un buon inizio per la Cupra".

WTCR Le parole dei protagonisti dopo le Qualifiche 10 MINUTI FA

WTCR WTCR Qualifiche: Vervisch batte Björk con una sensazionale pole position 15 ORE FA