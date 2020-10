Mikel Azcona ha una grande occasione in Gara 1 della WTCR Race of Hungary, dove partirà in prima fila.

Il pilota della Zengő Motorsport in Q3 non ha girato arrivando alla fine della pit-lane col semaforo rosso, ma in Q1 aveva piazzato la sua CUPRA Leon Competición seconda dietro al poleman Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Honda Civic Type R TCR), che si è aggiudicato la DHL Pole anche per Gara 3.



Dietro ai due avremo il Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher, che può prendere altri punti preziosi per la classifica, mentre al suo fianco troviamo Tiago Monteiro (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport).



L'idolo locale Attila Tassi è invece in Top5 tenendosi dietro Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR), che sarà davanti in Gara 2.