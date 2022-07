Mikel Azcona continua a indossare l'ambita felpa blu e il cappellino Goodyear #FollowTheLeader dopo aver concluso il weekend della WTCR Race of Portugal ancora in testa alla classifica provvisoria del WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Il pilota di BRC Hyundai N Squadra Corse ha combattuto per l'ottavo posto di Gara 1 arrivando poi terzo in Gara 2 sul Circuito Internacional de Vila Real.



"È sempre bello indossare questo cappellino Goodyear perché significa che siamo in testa", ha dichiarato Azcona. "Un fine settimana molto positivo, con buoni punti dopo le difficoltà. Abbiamo faticato un po' in qualifica, ma alla fine siamo tornati terzi e sul podio.



"Sapevamo prima di arrivare che non sarebbe stato un evento facile, perché si tratta di un circuito cittadino dove è difficile lottare. Ho avuto delle belle battaglie e una grande strategia da parte del mio team per gestire il Joker Lap". La Hyundai Elantra N TCR era fantastica. È sempre speciale correre qui e ti dà questa sensazione di adrenalina, guidando a tavoletta e vicino ai muri. Ora dobbiamo continuare a spingere in questo modo. Vorrei ringraziare di cuore il mio team e Hyundai Motorsport Customer Racing per avermi dato la macchina perfetta".

