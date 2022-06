Mikel Azcona rimane Goodyear #FollowTheLeader del WTCR - FIA World Touring Car Cup dopo le due emozionanti gare di ieri al MotorLand Aragón.

Il pilota di BRC Hyundai N Squadra Corse ha iniziato il weekend della WTCR Race of Spain in testa alla classifica piloti con un +10 sui rivali, ma con il terzo posto in Gara 1 e la vittoria in Gara 2 - la terza in questa stagione - il vantaggio è salito a 34 punti in vista della WTCR Race of Portugal di questo fine settimana a Vila Real.



"Sono molto contento perché abbiamo preso tanti punti", ha detto Azcona, che ha compiuto 26 anni sabato. "È incredibile ottenere una vittoria qui in Spagna con i tifosi, la famiglia, gli amici e tutti gli altri. Devo ringraziare molto il mio team, Hyundai Motorsport e BRC, che mi hanno messo a disposizione una macchina fantastica per lottare per le posizioni di vertice. È la terza vittoria della stagione e sono molto felice. Continuiamo a lavorare su questa linea per Vila Real".



Il vincitore di Gara 1, Gilles Magnus, è ora il rivale più vicino ad Azcona nella lotta per il campionato, col pilota del Comtoyou Team Audi Sport è passato dal settimo al secondo posto grazie alla sua ottima prestazione al MotorLand Aragón.

