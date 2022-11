Mikel Azcona, il Goodyear #FollowTheLeader del WTCR - FIA World Touring Car Cup, è il protagonista del TCR World Ranking di questa settimana.

Lo spagnolo ha vinto gara 1 della WTCR Race of Bahrain per BRC Hyundai N Squadra Corse lo scorso venerdì sera e di conseguenza è salito dal sesto al quarto posto nella classifica mondiale TCR.



Con la WTCR Race of Saudi Arabia che ospiterà gli ultimi due round della stagione la prossima settimana, lo spagnolo può arrivare ancora tra i primi tre, in particolare con Ma Qing Hua e Yann Ehrlacher - attualmente secondo e terzo nella classifica mondiale TCR - non iscritti all'evento del Jeddah Corniche Circuit.



Il vincitore del TCR Europe, Franco Girolami, che ha fatto il suo debutto nel WTCR in Bahrain a bordo di un'Audi RS 3 LMS della Comtoyou Racing, continua a essere in testa alla classifica mondiale TCR. Per ulteriori informazioni, cliccateQUI.

Ad

WTCR Il WTCR a Jeddah userà la versione Short Track della pista 4 ORE FA

WTCR Catsburg: “Michelisz è un punto di riferimento da quando ha vinto il WTCR” 10 ORE FA