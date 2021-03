Mikel Azcona si sta allenando con la CUPRA eRacer che utilizzerà nel PURE ETCR quest'anno.

Lo spagnolo del WTCR – FIA World Touring Car Cup si è recato a Vallelunga per alcuni test in vista della partecipazione alla serie elettrica di Eurosport Events, che partirà proprio dal tracciato laziale il 18-20 giugno.



Azcona, che aveva provato la CUPRA eRacer al MotorLand Aragón il mese scorso assieme al collega Jordi Gené, ha completato 450km utilizzando il doppio layout di Vallelunga, ossia i 4,085km e anche la parte di 1,7km bagnata artificialmente.



“Il primo giorno intero al volante della CUPRA e-Racer è stato speciale - ha detto - La potenza è incredibile e ho percorso oltre 200km con l'obiettivo di andare sempre più forte ed essere pronto per questo nuovo capitolo nel motorsport”.

