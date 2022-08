Mikel Azcona si appresta ad affrontare la WTCR Race of Alsace GrandEst con la consapevolezza della crescente minaccia rappresentata dai suoi rivali in classifica.

Azcona è il Goodyear #FollowTheLeader con un margine di 36 punti prima dell'esordio del WTCR ad Anneau du Rhin questo fine settimana.



Tuttavia, nonostante il margine di punti relativamente confortevole del pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse, non ha intenzione di abbassare la guardia.



"L'obiettivo principale è cercare di essere nel gruppo di testa, rimanendo costanti come abbiamo fatto in questa stagione", ha detto Azcona. "Gli altri piloti migliorano a ogni gara, ma io sono fiducioso nella Hyundai Elantra N TCR e sono certo che lotteremo per le prime posizioni. Cercheremo di allungare il vantaggio in classifica in modo da poter arrivare agli ultimi appuntamenti della stagione con un margine confortevole. Sarà la mia prima volta sul circuito, ma penso che sarà lo stesso per molti della griglia, quindi non vedo l'ora".

