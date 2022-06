Mikel Azcona è determinato a fare bene alla WTCR Race of Hungary e si candida ad essere protagonista come il suo compagno della BRC Hyundai N Squadra Corse, Nobert Michelisz.

Lo spagnolo è approdato alla squadra di Cherasco nel 2022 e punta a ripetere il successo conseguito nella WTCR Clean Fuels for All Race of France.



"Lo scorso anno è stata un’esperienza positiva all'Hungaroring; sento di poter competere per la vittoria con l'Elantra N TCR e regalare agli spettatori uno spettacolo avvincente fin dalle prime fasi della Race of Hungary", dice Azcona.



"Abbiamo la grossa possibilità di gareggiare per i vertici della corsa per il titolo; faremo del nostro meglio, lavorando duramente per realizzare i nostri obiettivi".

