Mikel Azcona questa settimana volerà al Nürburgring Nordschleife per la WTCR Race of Germany, forte del podio conquistato nel TCR Europe.

Al Paul Ricard lo spagnolo si è portato a casa un secondo posto in Gara 2 con la sua CUPRA Leon Competición, risultato che lo proietta in testa alla classifica.



“Sono molto contento perché avevo 60kg a bordo e non è stato semplice", ha detto Azcona, che nella prima gara era giunto sesto.



Presente anche Tom Coronel con l'Audi, il quale ha chiuso nono e sesto.

