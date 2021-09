In attesa di tornare in azione nel WTCR - FIA World Touring Car Cup, Mikel Azcona si è avvicinato al secondo titolo TCR Europe mentre Tom Coronel è salito al terzo posto in classifica con un doppio podio a Monza questo fine settimana.

Il pilota Cupra è arrivato dietro a Franco Girolami in Gara 1, ma è stato poi retrocesso al quinto posto in Gara 2 a seguito di una penalità di cinque secondi, perdendo un altro potenziale secondo posto.



Anche a Girolami è stata successivamente inflitta una penalità di 30 secondi per una violazione delle bandiere gialle, dunque l'argentino - fratello minore della stella del WTCR Néstor Girolami - è crollato al 19° posto con la sua Honda Civic Type R TCR.



La penalità a Girolami ha promosso Azcona al quarto dietro il nuovo vincitore Mat'o Homola, ex pilota WTCR, con Coronel secondo seguito da Jack Young, visto nel Mondiale nel 2020.



Applicati gli scarti, il vantaggio di Azcona su Girolami è di 60 punti con due gare rimanenti e 90 punti ancora in palio.



Foto: TCR-series.com

