Mikel Azcona ha messo il suo sigillo anche nel TCR Italy ad Imola lo scorso weekend.

In attesa di tornare in azione nel WTCR – FIA World Touring Car Cup, dove ha centrato il podio nella WTCR Race of Spain, lo spagnolo si è preso la pole position per Gara 1, dove però ha sofferto una foratura e il successo è andato a Kevin Ceccon.



In Gara 2, con la Cupra Leon Competición della Volcano Motorsport, ha invece vinto.



Il prossimo impegno di Azcona con la Cupra della Zengő Motorsport sarà la WTCR Race of Hungary del 20-22 agosto.

