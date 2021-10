Il weekend di corse di Mikel Azcona è sempre più bello dopo che lo spagnolo ha conquistato il suo secondo titolo nel TCR Europe al Circuit de Barcelona-Catalunya questo pomeriggio.

Azcona è tornato in patria ieri sera dopo aver ottenuto la sua prima pole position nel WTCR - FIA World Touring Car Cup alla WTCR Race of Czech Republic del pomeriggio.



Nonostante la mancanza di tempo per la preparazione, il portacolori di Volcano Motorsport si è assicurato la pole position nel TCR Europe questa mattina, che ha convertito il tutto in una comoda vittoria e una seconda corona dopo quella del 2018.



Dopo il trionfo con la CUPRA Leon Competitión ha detto: "Sono davvero felice e orgoglioso della mia squadra. Volcano Motorsport e CUPRA hanno fatto una stagione incredibile e questo è un grande piacere. Sono molto contento".



Azcona e Tom Coronel, che si è piazzato 14° con l'Audi RS 3 LMS della Comtoyou Racing, torneranno ora all'Autodrom Most per i round nove e dieci della stagione WTCR domani pomeriggio.

WTCR Buona strategia in Honda UN' ORA FA

WTCR WTCR Race of Czech Republic: il programma di domenica UN' ORA FA