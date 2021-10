Mikel Azcona ha vinto il TAG Heuer Best Lap Trophy della WTCR Race of Czech Republic, nonostante sia giunto secondo in Gara 2 del FIA WTCR – World Touring Car Cup.

All'Autodrom Most, il pilota della Zengő Motorsport ha realizzato un 1'39"50 con la sua CUPRA Leon Competición nel tentativo di battere Norbert Michelisz, che lo aveva superato quando lo spagnolo - partito in pole - aveva sbandato alla curva 1.



Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Honda Civic Type R TCR) ha vinto Gara 1 e fermato il cronometro sull'1'40"057.

Most Michelisz: "Complimenti ad Azcona che me l'ha fatta sudare questa vittoria" UN GIORNO FA

Most Mmichelisz vince in Repubblica Ceca: arrivano solo 15 piloti UN GIORNO FA