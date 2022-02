Mikel Azcona si sta preparando per la sua prima stagione nel WTCR – FIA World Touring Car Cup da pilota del BRC Racing Team.

Lo spagnolo è stato annunciato come compagno di Norbert Michelisz al volante della Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear e la settimana scorsa si è recato a Cherasco per visitare la sede del team.



"Bel posto e belle macchine", ha scritto su Facebook.



Azcona era già stato anche in Hyundai Motorsport, il cui direttore ad interim Julien Moncet ha descritto come "preparazione molto intensa" l'avvicinamento al via della serie.



Grazie ad András Lantos, Eurosport.hu



Foto: Facebook.com/mazconaoficial

