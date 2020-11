Lo spagnolo ha vinto Gara 2 al MotorLand Aragón due settimane fa e con la sua CUPRA è determinato a concludere bene l'anno.



“Avremo qualche kg in più di zavorra, ma siamo pronti a combattere - dice Azcona - Abbiamo un buon passo e siamo riusciti a capire dove migliorare dopo la volta scorsa, quindi credo che faremo bene. L'anno scorso ho terminato sesto in campionato e sarà difficile migliorare, ma se riuscissi ad arrivare in Top5 oggi che abbiamo una macchina completamente nuova e da scoprire, sarebbe fantastico".



Azcona è uno degli 11 piloti che nella WTCR Race of Aragón è ancora in lizza per il titolo matematicamente.



"Chiaramente sarebbe molto bello vincerlo, ma siamo molto indietro e credo che non ce la faremo. Comunque sono contento per quanto ho fatto. Il 2021? Vorrei continuare nel WTCR con Zengő Motorsport e la CUPRA Leon Competición, avremo l'esperienza di quest'anno da poter sfruttare a nostro favore e saremo pronti per vincere fin da subito".