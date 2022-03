Mikel Azcona ha fatto i complimenti al suo collega Hyundai, Robert Wickens, in attesa di iniziare la stagione 2022 del WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Lo spagnolo, nuova recluta di Hyundai Motorsport Customer Racing nel WTCR, e il canadese correranno in serie diverse, ma entrambi lo faranno sulle Hyundai Elantra N TCR.



Wickens, rimasto paralizzato in un incidente IndyCar nell'agosto 2018, ha completato il suo eroico ritorno alle corse al Daytona International Speedway all'inizio di quest'anno guidando l'auto coreana gestita da Bryan Herta Autosport adattata con comandi manuali. E Azcona ha seguito il suo rientro con molta ammirazione dopo che Wickens ha centrato il podio TCR nell'evento endurance IMSA Michelin Pilot Challenge insieme al compagno di squadra Mark Wilkins.



"È incredibile che dopo alcuni momenti difficili per lui e la sua famiglia stia guidando di nuovo una macchina da corsa", ha detto Azcona. "La forza di cui ha bisogno fisicamente e mentalmente ogni giorno per prepararsi a vivere la sua passione di correre, la stessa di tutti i piloti, è incredibile. Non può essere facile, ma sono davvero orgoglioso per lui, per la sua famiglia e sono felice di vederlo di nuovo su una macchina da corsa, specialmente su una Elantra".



Foto: Bryan Herta Autosport

