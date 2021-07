Andreas Bäckman è contento dei miglioramenti fatti nel WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Il fratello di Jessica Bäckman ha preso il suo primo punto al volante della Hyundai Elantra N TCR alla WTCR Race of Portugal, mentre nella WTCR Race of Spain del MotorLand Aragón ha ottenuto solo il 16° posto di Gara 1, prima di terminare con un ritiro la seconda.



“Abbiamo avuto due gare difficili, partendo male in Gara 1 e riuscendo comunque ad essere veloci, anche se non c'era tanto posto per passare - ha detto il pilota della Target Competition - In Gara 2 sentivo vibrazione e mi sono dovuto ritirare, ma sono contento dei progressi fatti e spero di continuare così anche nelle prossime gare".



La WTCR Race of Hungary si svolgerà il 20-22 agosto.

