Jessica Bäckman si è detta orgogliosa di aver vissuto il sogno del WTCR – World Touring Car Cup.

La svedese è stata la prima ragazza a correre nella serie e ad andare a punti al Nürburgring Nordschleife con la Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyera."La stagione è stata di molti alti e bassi, ma in generale sono orgogliosa di aver corso nel FIA WTCR, che era il mio sogno da tempo - ha detto la portacolori di Target Competition - Anche se non è andata come avremmo voluto, sono felice e continuerò a lottare".Oltre ai punti nel WTCR, la Bäckman ha finito a podio nello Scandinavian Touring Car Championship. Cliccate qui per vedere il video