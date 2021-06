Andreas Bäckman all'esordio nel WTCR – FIA World Touring Car Cup al Nürburgring Nordschleife non è stato molto fortunato, ma si è detto contento.

Lo svedese in gara prima ha stallato e poi è stato coinvolto in una carambola, ma le velocità del primo round lo hanno messo di buon umore per il prosieguo della stagione.



“Al via di Gara 1 ho avuto un problema e ho stallato, ma è stato un mio errore. Dopo sono andato bene, ho fatto qualche sorpasso e sono stato veloce, con una bella lotta con [Bence] Boldizs alla fine", ha detto il pilota della Target Competition, che era sulla nuova Hyundai Elantra N TCR.



"In Gara 2 sono partito meglio, ma purtroppo ho avuto una collisione alla curva 2 riportando danni irreparabili. Comunque sono contento della velocità di Gara 1 che mi fa ben sperare per il resto dell'anno".

