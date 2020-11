Al MotorLand Aragón il pilota della Comtoyou Racing ha debuttato nella serie con l'Audi RS 3 LMS gestita dal team di papà Jean-Michel, con quale ha chiuso 15° in Gara 1, 16° in Gara 2 e 11° in Gara 3, ma senza prendere punti essendo wildcard.



“Al via di Gara 3 mi hanno buttato fuori, ma sono riuscito a rimontare fino all'11° posto nonostante avessi del sottosterzo - ha detto Baert - Un bel risultato, il migliore del weekend.”



Baert sarà ancora in Spagna in questo fine settimana per il round conclusivo del TCR Europe a Jarama.