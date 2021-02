La squadra belga sarà in azione con il supporto di Audi Sport e il duo Nathanaël Berthon-Frédéric Vervisch al volante delle nuove Audi RS 3 LMS, mentre altre due vetture gommate Goodyear saranno iscritte più avanti.



"Il 2020 è stato il nostro miglior anno visti i titoli vinti nel TCR Europe e TCR Benelux, ma anche le vittorie e podi segnati nel WTCR, dove è arrivato pure il Rookie Trophy. Grazie al supporto di Audi Sport, vogliamo portare sul gradino più alto i colori del Belgio. Ringrazio Chris Reinke di Audi e tutta la sua squadra per aver creduto in noi”, ha detto Baert, general manager del team di Waterloo.



“François Verbist ha fatto un grande lavoro per mettere insieme i programmi 2021. Stiamo parlando di WTCR, ovviamente, ma a breve potremo annunciare gli altri due compagni di Fred e Nathanaël. Team, squadra e piloti sono pronti ad affrontare la rincorsa al podio!”



Verbist, Team Manager della Comtoyou Racing: “Siamo felici ed entusiasti di questa nuova collaborazione con Audi Sport. Lavoriamo assieme da 5 anni e sono orgoglioso che ci abbiano affidato gli ultimi sviluppi di quest’auto!”