Nicola Baldan farà al sua seconda apparizione nel WTCR − FIA World Touring Car Cup all'Adria International Raceway questo weekend.

Il Campione 2017 del TCR Italy, che aveva esordito nella serie alla WTCR Race of Hungary di agosto come wildcard, sarà ancora una volta al volante della Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear messa a punto dalla Target Competition.



Per l'evento del 5-7 novembre, Baldan potrà rientrare nei punti per il WTCR Trophy e non dovrà caricare i 10kg di zavorra a bordo per i debuttanti.



“Sono davvero entusiasta di poter fare la mia seconda uscita nel WTCR - ha detto il 39enne veneto - In Ungheria era tutto nuovo per me: auto, pista, campionato. Ora ho un po' più di esperienza, ma resta comunque una sfida impegnativa e una delle esperienze più belle della mia carriera".



Baldan all'Hungaroring si era piazzato 18° e 20° su un tracciato mai visto, mentre Adria lo conosce molto bene.



“E' praticamente la mia pista di casa, vicino a dove abito, di fatto è il tracciato su cui sono cresciuto. Ho vinto tante gare sulla vecchia versione e conservo ottimi ricordi, anche se non corro lì dal 2017. Ho visto il nuovo layout, ma non avendo mai gareggiato dovremo fare i conti con eventuali problemi ai freni".



"Sono davvero curioso di capire com'è la nuova dietro la collina, ma sarà anche tosta con 20 auto tutte vicinissime. Però non avrò zavorra, essendo il circuito di casa ho un po' più di esperienza, anche se non so effettivamente cosa aspettarmi sapendo quanto è alto il livello della serie".



"Sarei molto contento di prendere dei punti per me e per la Target Competition, il modo migliore per concludere la stagione del mio ritorno nel mondo del TCR".



Baldan sarà fra i due italiani in pista. L'altro è Gabriele Tarquini, che corre con la BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse.

