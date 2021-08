Il sogno di Nicola Baldan sta per diventare realtà dopo la conferma della sua iscrizione come wildcard alla WTCR Race of Hungary della prossima settimana, quarto evento del WTCR - FIA World Touring Car Cup 2021.

Il veneto, 39 anni, sarà in azione all'Hungaroring dal 20 al 22 agosto al volante di una Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear e gestita dalla Target Competition.



La sua partecipazione porta l'iscrizione totale alla WTCR Race of Hungary a 23, mentre lo schieramento di Target sale a tre auto con Baldan che si unisce ai piloti titolari del team, i fratelli svedesi Andreas e Jessica Bäckman.



"Non ho le parole adatte per spiegare cosa sto provando in questo momento", ha detto Baldan, il campione 2017 del TCR Italy. "Sognavo questo momento fin da bambino ed è stato il mio obiettivo principale durante tutta la mia carriera. So che sarà difficile, devo scoprire la macchina e la pista, qui vanno tutti molto forte! Ho molto da imparare, lavorerò a stretto contatto con la squadra per raggiungere il massimo obiettivo possibile. Mi divertirò, ma mi conosco, voglio essere il più competitivo possibile con la mia Hyundai. Voglio ringraziare tutti i miei partner per aver reso reale un sogno, soprattutto mio padre Sergio. Lui è sempre dalla mia parte ed è stato il mio primo sostenitore dopo il mio incidente nel 2018, spingendomi come non mai per tornare su una macchina da corsa!"



Baldan, che si è assicurato il supporto di Pakelo, Gruppo Baldan, più diversi altri partner, sta attualmente correndo per Target Competition nel TCR Italy, anche se al volante di una Hyundai i30 N TCR.



"Siamo molto felici di estendere il nostro programma del WTCR con Baldan insieme ad Andreas e Jessica Bäckman", ha detto il Team Manager di Target Competition, Andreas Gummerer. "Schiereremo tre Elantra N TCR in Ungheria, un grande sforzo per noi, ma ci aiuterà molto a migliorare le nostre prestazioni. Abbiamo visto Nicola in azione nel TCR Italy e conosciamo il suo potenziale. È una grande opportunità per lui e siamo molto contenti di sostenerlo nel suo debutto nel WTCR".



Lo status di wildcard di Baldan significa che non potrà prendere punti WTCR e avrà un peso aggiuntivo di 10kg di compensazione sulla sua Hyundai Elantra N TCR in conformità con il regolamento sportivo del WTCR.



Nel frattempo, Target Competition, che ha sede ad Andrian nel nord Italia, ha ottenuto un notevole successo nelle gare e nelle serie TCR da quando è stata costituita nel 2004. È entrata a far parte del WTCR come concorrente per la stagione 2021, dopo alcune apparizioni con piloti wildcard.

