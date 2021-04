Tom Coronel si sta preparando per affrontare una nuova stagione nel WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Il 49enne olandese sarà al via con la nuova Audi RS 3 LMS del Comtoyou DHL Team Audi Sport e ha ricevuto parole dolci da parte di François Verbist (team manager della squadra belga), John Pearson (AD di DHL) e Chris Reinke (Capo di Audi Sport Customer Racing) in vista della sua 32a annata di corse.



"Sono contentissimo che Tom resti con noi in questo nuovo progetto con Audi Sport - ha detto Verbist - Sarà il quarto anno per lui nel FIA WTCR, il terzo assieme, e il 2021 sarà speciale. Potremo beneficiare della sua grande esperienza nello sviluppare la macchina. Siamo stati contenti di quanto ha fatto nel 2020 e l'obiettivo è essere ancor più forti quest'anno: il Comtoyou DHL Team Audi Sport punta al titolo nel 2021".



“E’ una gioia lavorare con Tom – ha aggiunto Pearson – E’ sempre disponibilissimo a partecipare ai nostri eventi e richieste, per noi è una fortuna avere uno come lui, oltre che un orgoglio. Gli auguriamo tanti successi per il prossimo anno”.



Sorride anche Reinke: “Tom Coronel è uno dei piloti turismo di maggior profilo. Ha corso per oltre 500 gare in carriera e l'anno scorso ha fatto benissimo con la Audi RS 3 LMS, per cui siamo orgogliosi che continui a correre con noi quest'anno. E' sempre stato un uomo corretto e un grande ambasciatore del motorsport, rispettato da tutti i suoi avversari".

