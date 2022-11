Mehdi Bennani partirà dalla pole position in Gara 2 della WTCR Race of Bahrain, a griglia parzialmente invertita, dopo essersi qualificato 10° al Bahrain International Circuit.

Il pilota dell'Audi-Comtoyou era settimo nella Q1 e, sebbene sia scivolato in fondo in Q2, è stato contento di ereditare il primo posto dopo quella che ha ammesso essere stata una giornata difficile.



"Questa qualifica non è stata la più facile della stagione", ha detto Bennani, che aveva anche centrato la pole di Gara 2 alla WTCR Race of Alsace GrandEst in agosto. "Non è stato facile trovare il grip sulla pista. Abbiamo apportato molte modifiche all'assetto tra ieri e oggi. Sono felice di poter essere in pole per Gara 2".



Gara 1 della WTCR Race of Bahrain si svolgerà alle 19;05 ora locale (CET+2), mentre Gara 2 è prevista per sabato mattina alle 10;00.

