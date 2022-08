Mehdi Bennani partirà in gara 2 della WTCR Race Alsace GrandEst dalla pole position sulla griglia parzialmente invertita dopo la conclusione delle qualifiche sul circuito di Anneau du Rhin questo pomeriggio.

Il pilota del Comtoyou Team Audi Sport si è qualificato 10° per la gara d'apertura con la sua Audi RS 3 LMS gommata Goodyear, battendo Attila Tassi del LIQUI MOLY Team Engstler per soli 0"034 e convertendo questa posizione in pole position per Gara 2 secondo il regolamento della serie.



In prima fila sarà affiancato dalla Cupra Leon Competición di Zengő Motorsport condotta dal britannico Rob Huff, mentre alle loro spalle si schiereranno Norbert Michelisz di BRC Hyundai N Squadra e Tom Coronel con la seconda Audi gestita da Comtoyou.



Gara 1 del WTCR Race Alsace GrandEst prenderà il via domenica alle 11;15 ora locale, mentre Gara 2 è prevista per le 16;15.

